PSG : les supporters autorisés à venir à Lens

Une belle fête sur le terrain et en tribunes pour célébrer la nouvelle année. France Bleu Paris s'est fait confirmer que le Collectif ultra Paris et les supporters du Paris Saint-Germain, seront de la partie dimanche soir, pour le match entre le Racing Club de Lens et le Paris Saint-Germain, choc de la 17e journée de Ligue 1, entre le leader et son dauphin. Ils seront au total 1000 supporters rouge et bleu, dont 600 membres du Cup, dans un stade qui sera à guichets fermés pour cette affiche.

Un petit événement puisque l'an passé le préfet du Pas-de-Calais avait pris un arrêté pour interdire la venue des supporters du PSG au stade Bollaert, malgré l'appui des Red Tigers et de l'Association nationale des supporters (ANS) , qui avaient contesté la décision devant le tribunal administratif de Lille.

Une lettre au préfet

Le Cup a envoyé la semaine dernière une lettre motivant son souhait d'être présent, mais la préfecture n'avait pas encore répondu. Ce courrier est resté lettre morte, glisse-t-on à France Bleu Paris, mais silence ne veut pas dire réponse négative, puisque la préfecture va officialiser ce jeudi la présence des supporters parisiens au stade Bollaert.

Le Paris Saint-Germain, solide leader de la Ligue 1 après son succès sur sa pelouse contre Strasbourg (2-1) , aura l'occasion de faire le break en championnat, face à des Lensois solidement ancré sur le podium et qui restent sur cinq victoires d'affilée avant de défier Nice, jeudi soir.