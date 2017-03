VIDÉOS PSG - Les supporters créent un chant à la gloire de Marco Verratti

"Italien et Parisien, le talent d'un magicien, Marco Verratti". Samedi, après le match face à Nancy, le collectif ultras Paris a chanté à la gloire du n°6 du PSG. Cela faisait bien longtemps qu'un chant pour un joueur n'avait résonné dans les travées du Parc des Princes.

La scène se passe à la fin de la rencontre face à Nancy (samedi 1-0). Les joueurs du PSG vont saluer comme à leur habitude désormais, le virage où le collectif ultras Paris est installé. Parmi les joueurs, Marco Verratti découvre qu'un chant lui est désormais dédié.

Cela faisait bien longtemps que le Parc des Princes n'avait pas entendu un chant dédié à un joueur. Même Zlatan Ibrahimovic n'a pas eu le droit à cet honneur (absence des ultras pendant ses 4 ans à Paris/ seulement son nom scandé). On se souvient de la chanson la plus marquante pour un joueur parisien, Raí : "Capitaine Raí tu n'es pas de notre galaxie". La chanson sur Verratti a marqué les esprits et aussi les coéquipiers du "petit hibou" (voir vidéo ci-dessous).

Ce chant va résonner désormais souvent dans le Parc des Princes mais aussi dans tous les stades de France et d'Europe, là où les supporters parisiens pourront le scander. On attend maintenant de connaître le nom du prochain joueur qui aura le droit à son chant ... Cavani ou Pastore ?