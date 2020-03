PSG : les supporters parisiens dégoûtés par le huis-clos face à Dortmund

"Ce n'est pas vraiment un coup de massue, on s'y attendait", constate Marin, amer, devant la boutique du PSG, ce lundi. Les fans Rouge et Bleu ne pourront pas assister au 8e de finale retour de Ligue des champions entre Paris et Dortmund au Parc des Princes. La Préfecture de Paris a pris la décision de placer le match à huis-clos pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Le Parc des Princes muet

Alors que Dortmund avait pu compter sur son fameux "mur jaune", à l'aller, pour l'emporter, les Parisiens évolueront sans un bruit. Et pourtant tout était prévu pour assurer en tribune explique Polo. "Il n'y aura pas d'animation, pas de spectacle, pas de tifo, pas de pyrotechnie", soupir cet abonné d'Auteuil. "Les Parisiens seront seuls face à leur destin". De son côté, le Collectif Ultras Paris (CUP) appelle tous les supporters du PSG à venir autour du Parc pour encourager les footballeurs de la capitale.

Soirée particulière même pour ceux qui seront devant la télé

Même pour ceux qui n'avaient pas de place pour aller au stade, suivre cette rencontre à la télévision, s'annonce très spécial. "Ce sera bizarre parce qu'on est habitué à un stade qui vit. En ligue des champions, on a de belles ambiances, là, ce sera creux", lâche Marin. "C'est triste, mais le plus important c'est que l'on se qualifie", rebondit Yanis. "Après, j'espère qu'ils trouveront une solution pour gérer la situation du coronavirus et que l'on puisse revenir au Parc", espère cet abonné du Parc.