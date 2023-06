PSG : "Les supporters parisiens veulent de la générosité, des joueurs qui donnent tout" selon Zoumana Camara

Il ne faut pas réduire l'entretien que nous a accordé Zoumana Camara à une seule petite phrase tant l'échange a été passionnant. Pendant une demi-heure, l'entraîneur des moins de 19 ans, fidèle parmi les fidèles au PSG puisqu'il est au club depuis 16 ans, a répondu aux questions de France Bleu Paris au beau milieu du vestiaire de ses joueurs, dans l'enceinte du Camp des Loges. Dans une ambiance chaleureuse et détendue, "Papus" a pris le temps de dresser un bilan de sa saison riche en émotions, avec notamment un beau parcours en Youth League, une finale perdue en championnat U19 et des moments de communion avec les supporters.

Sa prolongation avec les U19

Il y a encore quelques semaines, la rumeur annonçait un départ de Zoumana Camara du PSG. Un envol attendu pour celui que beaucoup voient réussir sur le banc d'un club professionnel. Mais à la surprise générale, Papus a récemment prolongé jusqu'en juin 2024 avec les U19 du club. Et il nous a expliqué pourquoi : "C'est vrai que je me rapproche plus de la sortie que de rester au club par rapport à ce à quoi j'aspire. Mais je ne me voyais pas dire au PSG, qui souhaitait me renouveler : 'le contrat, je le mets de côté, j'attends de voir et si je ne trouve pas un club pro, je reviens vers vous'. Je ne trouve pas ça correct. Du coup, j'ai préféré m'engager. Par contre, s'il y a une offre qui vient d'un projet que je ne peux pas refuser, on discutera et on verra ce qu'il en est. Mais je m'inscris toujours dans l'avenir au club et j'en suis très fier, et très heureux. Mais il est évident qu'à un moment donné, la sortie, elle se rapproche. Mais qu'elle se fasse de manière naturelle et simple, et dans le respect surtout."

Bilan de la saison des U19

Âgé de 44 ans, Zoumana Camara jouit d'un respect important de la part de ses jeunes pousses. Educateur autant que coach, le technicien est fier de sa saison avec son groupe de 2004-2005. Son objectif ? "Entre juillet et mai, je veux que l'on voie une amélioration et surtout une progression à la fois individuelle et collective. Je veux les voir progresser et continuer à se développer. Mais à l'intérieur de ce développement, on ne peut pas dissocier l'aspect compétition parce que ça fait aussi partie de leur développement. Ils vont arriver vers le football professionnel où il y a des exigences. Il faut gagner des matches, il faut gagner parfois des trophées. Et cette envie, elle se développe maintenant. Donc on ne peut pas d'un côté aussi dire 'non, non, mais ce n'est pas très grave de ne pas gagner'. Il faut juste qu'ils se développent et qu'ils arrivent au-dessus. Il faut les deux. Cette saison, ils se sont pris au jeu des phases finales, ils ont aimé. Dans le parcours qu'on a eu, ils ont fait preuve de ressources impressionnantes. En quart de finale, on est mené 2-0 et on gagne 3-2 face à Angers. En demie face à l'OM, on est mené et on remporte le match (2-1). Donc voilà, faire appel à ces ressources pour renverser des situations qui ne sont pas favorables au départ, ça fait partie de leur développement."

Des relations inexistantes avec Christophe Galtier

Dans un club normal, on imagine que l'entraîneur des moins de 19 ans qui forme la jeune génération est en contact régulier avec l'entraîneur de l'équipe première. Sur ses deux premières saisons avec les U19, Zoumana Camara a connu deux coachs de l'équipe première : Mauricio Pochettino et Christophe Galtier. Le premier n'a pas beaucoup appelé les jeunes en équipe pro, contrairement au second, qui s'est appuyé sur des garçons comme Zaïre-Emery, Gharbi ou encore Bitshiabu : "Pochettino, je l'ai rencontré en début de saison. Il m'avait salué dans son bureau où j'étais venu récupérer des affaires. Il m'avait dit à l'époque 'mon bureau est grand ouvert, tu viens quand tu veux, tu n'hésites pas. Si tu as besoin de quoi que ce soit, si tu veux discuter football, c'est avec grand plaisir. Ma porte est toujours ouverte.' Et derrière ça, on a vu la saison qu'il a vécue. Elle n'était pas évidente. Je n'ai jamais réussi à trouver le bon moment pour venir parce que j'avais toujours le sentiment qu'il fallait que j'attende un peu. Et derrière, moi aussi j'avais des engagements ici, avec eux, avec les jeunes, donc je n'ai jamais pu trouver le juste moment pour y aller. Pour ce qui est de Galtier, il y a eu zéro rapports. Jamais, je n'ai jamais discuté avec lui. On ne s'est jamais eus. Donc après, moi je respecte le choix des uns et des autres. Et dans ce métier, il faut savoir s'adapter. C'est ça le plus important."

"Warren fait preuve d'une maturité déconcertante"

Cette saison, Zoumana Camara a eu une vingtaine de garçons sous ses ordres. De Younes El Hannach à IIyes Housni en passant par Etienne Michut, il sont nombreux à avoir été accompagnés par Papus Camara. Joueur le plus emblématique de la formation parisienne, Warren Zaïre-Emery a joué quelques matchs cette saison avec les U19. Zoumana Camara a une relation privilégié avec le talent générationnel natif de Montreuil : "Warren est un garçon qu'il faut accompagner, mais il sait ce qu'il veut, il sait où il veut aller. Il fait preuve d'une maturité déconcertante. Alors parfois, je déconne en disant 'Il faut qu'il apprenne à se détendre.' Il faut parfois lui rappeler qu'il n'a 'que 17 ans', donc il peut parfois faire des petites conneries... on accepte (sourire) ! Mais c'est vrai, il est carré et il est pro, il est investi dans ce qu'il fait, il a une capacité à comprendre ce qu'on lui demande. Et puis quand il a un doute, quand il a des questions, il n'hésite pas, il pose des questions. Il est concerné. Oui, il est exceptionnel et je pense que c'est un garçon qu'on doit mettre en avant, ça doit être un modèle et un exemple pour tous les autres jeunes du centre."

"Ils ont réussi à créer une cohésion avec les ultras"

Le 28 mai dernier, en demi-finale des play-offs du championnat U19, les jeunes du PSG ont battu leurs homologues marseillais sur la pelouse du Stade de la Source, à Orléans. Les ultras du Collectif Ultras Paris avaient fait le déplacement et après le but de la victoire, les jeunes parisiens sont allés célébrer avec leurs supporters, avec une spontanéité et un bonheur réjouissants : « J'appréhendais un peu [la présence des ultras]. J'ai essayé de les préparer du mieux possible, de faire en sorte que ce support soit vraiment un point fort et un avantage. Parce que ça peut avoir l'effet inverse et les inhiber. Et au final, ils ont réussi à créer une cohésion avec les ultras. Et c'est vrai que ce moment qu'on a vécu, c'est peut être l'un des plus beaux moments que j'aie connus depuis ces deux années avec les jeunes. Parce qu'à la fin, pouvoir partager comme ça avec eux après une victoire… On voyait l'épuisement sur leur visage parce qu'ils avaient tout donné, et en même temps les sourires et la satisfaction du devoir accompli, et la joie que ça avait procuré aux supporters, de voir des jeunes aussi investis qui avaient cet amour du club. Ils ont senti que c'était important pour eux à la fois de jouer cet adversaire et d'aller partager avec eux. Et ça, ça crée quelque chose. »

"Le plus important, c'est l'institution."

Zoumana Camara, lui-même natif de Colombes, s'est aussi exprimé sur le désir de nombreux supporters de voir évoluer au PSG davantage de joueurs franciliens : "En région parisienne, il y a un vivier énorme qui fournit les plus grands clubs au monde. Forcément, il y a de quoi faire pour pouvoir avoir dans son équipe des Franciliens. Je peux comprendre le sentiment des supporters. C'est important d'avoir des Franciliens. Mais quelque part, pour moi, le plus important, c'est l'institution. C'est elle qui, à travers ce qu'elle véhicule, donne le ton aux joueurs. Quand un joueur arrive dans un club où il sent qu'il y a le poids d’une histoire, d’un vécu, d’un état d'esprit, d’un comportement à avoir… forcément, il va s'attacher à ces valeurs et il sera investi. Il ne sera pas seulement de passage et je pense qu'un mixte des deux, ça peut être très, très bien."

