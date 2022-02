Ligue des champions : Les supporters du PSG disent merci à Kylian Mbappé

Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain a battu sur le fil le Real Madrid en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (1-0), grâce à un but de son attaquant Kylian Mbappé, célébré - et même vénéré - par ses supporters.

Il est le "Sauveur Saint-Germain". Comme face à Rennes en Ligue 1 vendredi dernier, Kylian Mbappé a une fois de plus fait la différence dans les arrêts de jeu pour mener le Paris Saint-Germain à la victoire. Sauf que cette fois-ci, c'était contre le Real Madrid, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions (1-0).

Et pourtant, sur le parvis du Parc des Princes, à la 90e minute de jeu, quelques supporters pressés de prendre le métro et peut-être frustrés par le 0-0 qui se profilaient, quittaient déjà le stade, quand soudain, la clameur du Parc s'est fait entendre. "C'est incroyable, c'est Mbappé, on ne peut mieux le décrire, dans les arrêts de jeu, il n'y a que lui pour faire ça, c'est merveilleux", jubile un supporter parisien accroché aux grilles à l'entrée du stade, les yeux rivés sur un écran de télé annonçant le but de Mbappé.

"On va vendre la Tour Eiffel pour te conserver Kylian"

Des supporters qui concèdent volontiers une "Mbappé dépendance" et qui ne souhaitent qu'une chose: que le Bondynois poursuive l'aventure dans la capitale, malgré l'insistance du Real Madrid. "Il faut absolument qu'il reste à Paris, on va vendre la Tour Eiffel pour te garder Kylian", annonce Hicham, très sérieusement. "Qu'il essaye de remporter la Ligue des champions cette année, ensuite il pourra partir la tête haute", nuance une autre supportrice.

L'Etat d'esprit apprécié par les Ultras

Au-delà du cas Kylian Mbappé, c'est une Paris Saint-Germain conquérant, soudé, qui a livré une prestation collective aboutie. le PSG a même convaincu les supporters les plus récalcitrants, les Ultras. Romain Mabille ancien président du Collectif ultras Paris salue la mentalité affichée.