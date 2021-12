PSG : Les Tops / Flops des cinq premiers mois de la saison

Ce mercredi soir à 21h au stade du Moustoir de Lorient, le PSG boucle sa première partie de saison. À quelques jours des fêtes, on a demandé à des anciens joueurs du PSG de nous donner leurs tops et leurs flops pour les cinq premiers mois de la saison 2021-2022.

À quelques heures du coup d'envoi du dernier match de l'année 2021, il est temps de tirer un premier bilan pour le PSG version 2021-2022. Un club de la capitale qui est qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, qui est champion d'automne de L1, leader du championnat avec 13 points d'avance sur son dauphin et enfin qualifié pour les 16es de finale de Coupe de France. Sur le papier tout est quasiment parfait : 30 matchs joués, 27 victoires, 7 nuls et 3 défaites avec, à la clé, 62 buts marqués pour 30 encaissés.

Pour nous commenter cette première partie de saison de la bande à Messi et Mbappé, nous avons demandé à nos consultants PSG et anciens consultants sur France Bleu Paris de nous donner leurs tops et leurs flops.

Les TOPS

Sans surprise, l'homme qui reçoit le plus de félicitations pour ces cinq premiers mois avec le PSG c'est Kylian Mbappé. "Tout simplement le meilleur", nous glisse l'ancien milieu de terrain Clément Chantôme. Et Eric Rabesandratana d'ajouter : "il tient clairement l'attaque du PSG au bout de ses pieds et voir même il tient le PSG sur ses épaules". L'attaquant parisien présente des statistiques folles pour cette saison 15 buts et 15 passes décisives en 24 matchs. Outre les chiffres, Nicolas Douchez trouve que le joueur âgé de 23 ans a pris de l'épaisseur :

C'est un joueur qui a été décrié en début de saison, qui a été critiqué par rapport à sa situation contractuelle. Et malgré cette pression et tout ce qui se dit autour de lui, il est le joueur le plus performant et important de l'équipe. On va être clair, sans lui le PSG ne serait peut-être pas à ce niveau-là cette saison.

Autre joueur qui reçoit des félicitations pour son début de saison : Marquinhos, le capitaine, qui joue sa 9e saison avec le PSG. "Il est le joueur le plus régulier de cette saison", assure l'ancien latéral gauche Tripy Makonda. "Franchement il a un vrai leadership, il arrive à éteindre le feu quand ça devient critique et son jeu me plaît, surtout ses anticipations. Il est la référence". Clément Chantôme va dans le sens de son ancien coéquipier : "la régularité de Marquinhos est assez impressionnante et j'aime beaucoup son état d'esprit". Eric Rabesandratana a fait de Marquinhos son coup de coeur : "il est l'homme fort de cette équipe. Il a le PSG dans le sang. C'est un parisien intégré et un capitaine sur qui ont peut compter."

Les FLOPS

Si nos anciens sont tous quasiment unanimes pour les tops, niveau flops chacun à son idée sur ce qui ne fonctionne pas au PSG sur cette saison. Nicolas Douchez pointe du doigt d'ailleurs un problème collectif. "Aujourd'hui à Paris, on a la chance d'avoir des joueurs extraordinaires mais niveau fond de jeu... Je pense sincèrement que l'équilibre de cette équipe n'a pas été bien géré en début de saison par le club. Cette situation amène un manque de fond de jeu. Et je regrette qu'avec autant de bons joueurs, on n'arrive pas à avoir plus de possession, plus de belles choses et contenus pendant les matchs".

Côté individuel, Clément Chantôme trouve que l'énigme Sergio Ramos dure depuis un peu trop longtemps à son goût, "vu l'aura du joueur, son faible temps de jeu, on ne peut être que déçu par son début d'aventure avec le PSG". Pour Eric Rabesandratana, le flop est double : "Hakimi et Mendes (latéral droit et latéral gauche). Mais ce n'est pas de leur faute. Ils sont tellement mal utilisés ! J'ai mal au coeur pour eux. Avec ces deux joueurs, on peut avoir beaucoup mieux dans le jeu si on les exploite mieux sur le terrain".

Enfin pour Tripy Makonda, la petite déception du début de saison se situe au milieu de terrain avec Gana Gueye. "J'ai du mal à retrouver le Gueye que l'on a eu à son arrivée. J'aimerai qu'il progresse dans son jeu avec ballon. C'est là où il n'est pas complémentaire avec Verratti au milieu de terrain, niveau possession de balle. Dès qu'on arrive à le trouver, je trouve qu'il ralentit le jeu et il à une mauvaise prise d'information. Et je suis sûr qu'il peut progresser sur ces deux points. C'est un super joueur mais j'aimerais vraiment le voir monter en puissance."