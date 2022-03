PSG : les U19 éliminés en quart de finale de la Youth League par le FC Salzbourg (Aut)

Il y avait du beau monde ce mercredi après-midi au Camp des Loges pour voir l'équipe des jeunes du PSG. Dans les gradins, Danilo, Kehrer, Kimpembe ou encore Nuno Mendes sont venus encourager les moins de 19 ans du club de la capitale en quart de finale de Youth League. Malgré ces encouragements, l'équipe parisienne entraînée par Zoumana Cama s'est fait éliminer de la Ligue des Champions U19.

Ouverture très... trop rapide

L'expression est parfois galvaudée mais cette fois-ci, il ne fallait vraiment pas être en retard pour assister au quart de finale de Youth League (Ligue des champions moins de 19 ans) entre le PSG et le FC Salzbourg. En effet, le Paris Saint-Germain a ouvert la marque grâce à Edouard Michut à la 12eme seconde de jeu (1-0). La suite, c'est le PSG qui domine mais qui se fait punir sur le première action des Autrichiens à la 35e (1-1, Diakité). À la reprise de cette rencontre, les joueurs de Zoumana Camara perdent peu à peu le fil de cette rencontre avant que Salzbourg ne profite d'une bévue en défense et ne marque le deuxième but à la 70e (1-2, Šimić). Sur la fin de match, les jeunes du PSG ont bien tenté de pousser mais en vain. Le FC Salzbourg a même inscrit un dernier but dans les arrêts de jeu (1-3, 90+2, Reischl). Comme l'équipe première, une semaine plus tôt, les U19 du PSG sont éliminés de la Ligue des Champions des jeunes.