PSG : les ultras appellent au boycott du maillot saison 2021 / 2022

C'est l'histoire d'un maillot qui n'est pas encore sorti dans le commerce et qui fait déjà polémique. Il y a quelques jours, le site culturepsg.com a dévoilé la nouvelle tunique que les joueurs du PSG vont porter à domicile la saison prochaine.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Cette tunique que le PSG a dessiné avec Jordan ne fait pas l'unanimité. Son design très "basket" (surtout le short) ne plait pas aux fans qui reprochent au club d'avoir enlevé les bandes centrales et finalement regrettent que l'esprit "hechter" du dernier maillot disparaisse aussi vite.

"Il ne s'agit, une nouvelle fois, pas d'un maillot du Paris-Saint-Germain"

En ce début d'après-midi, le Collectif Ultras Paris a décidé de se faire entendre au sujet de ce maillot "il ne s'agit, une nouvelle fois, pas d'un maillot du Paris-Saint-Germain" souligne le CUP dans un communiqué. Depuis plusieurs années, les supporters du PSG voient leur équipe jouer en jaune, rose et violet, bordeaux mais pas assez souvent à leur goût avec les couleurs traditionnelles du PSG :

Nous sommes viscéralement attachés à nos couleurs historiques, au maillot domicile dit "Hechter" et au maillot extérieur blanc à bandes verticales rouges et bleues.

Et le collectif de rajouter "Force est de constater qu'il ne s'agit une nouvelle fois pas d'un maillot du Paris Saint-Germain. Manifestement, si nous avions été écoutés par la direction de notre club et par certains décideurs de l'équipementier la saison dernière, nous n'avons pas été suffisamment entendus. Nous allons donc l'exprimer plus fort..." et d'appeler au final les supporters à ne plus acheter des maillots qui ne respectent pas l'histoire du PSG. Contacté par nos soins, la direction du PSG n'a pas souhaité réagir à cette sortie du principal groupe de supporters du PSG.