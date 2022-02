PSG : Les ultras en colère, Pochettino appelle à "l'union"

C'est un timing qui fait jaser, à quelques jours du choc contre le Real Madrid, en Ligue des champions. Le Paris Saint-Germain, vainqueur dans les arrêts de jeu 1 à 0 contre le Stade Rennais, solide leader de la Ligue 1 avec 16 points d'avance sur son dauphin l'Olympique de Marseille et qui reste sur une série de 15 matches sans défaite en championnat, a subi la fronde du Collectif Ultras Paris (CUP). Des ultras qui avaient annoncé la couleur un peu plus tôt dans la soirée, via un tract diffusé aux abords du stade.

Banderoles hostiles à la direction

Leur retour dans le virage Auteuil à la demi-heure de jeu a été accompagné par des banderoles hostiles à la direction, à la gestion de la section féminine et de l'affaire Kheira Hamraoui, aux couleurs des maillots du club, mais aussi aux joueurs, qualifiés de "mercenaires surpayés". Seul le président, Nasser Al-Khelaïfi, a été épargné.

Une opération coup de poing qui n'a pas plu aux joueurs. Ces derniers ne sont d'ailleurs pas allés saluer les supporters comme il est de coutume à la fin de la rencontre. Cette opération intervient surtout à cinq jours du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre le Real Madrid, au Parc des Princes.

Pochettino appelle à une "union très forte"

Si le message a bien été reçu, l'entraîneur Mauricio Pochettino a lancé un appel aux supporters. "Le club a besoin d'une union très forte. Les supporters sont les plus importants dans un club", a ainsi déclaré le coach parisien en conférence de presse. "On a besoin de cette union. Ils ont le droit de s'exprimer. Mais on a besoin d'être unis. On est dans une période importante. C'est le moment d'être unis, de penser ensemble, de se battre ensemble pour parvenir aux objectifs."

Les ultras, malgré les banderoles, ont repris les chants en seconde période et ont encouragé leurs joueurs de la 45e à la 93e minute de jeu. Face à Madrid, mardi prochain, ils seraient bien inspirés de soutenir leur équipe de l'échauffement, jusqu'au bout de la nuit.