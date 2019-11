PSG : les ultras ont manifesté devant le Parc des Princes

Plusieurs associations d'ultras parisiens se sont réunis, ce lundi, devant le Parc des Princes pour manifester leur mécontentement. Elles réclament l'arrêt des "intimidations", alors qu'une réunion doit avoir lieu entre la direction du club et la société de sécurité pointée du doigt par les fans.

Paris, France

"Liberté pour nos tribunes", voilà le message affiché au-dessus du périphérique parisien et à quelques mètres du Parc des Princes. Une banderole mis en place, ce lundi, par le Collectif Ultras Paris, le Block Parisii et Paname ReBirth. Les trois associations d'ultras Rouge et Bleu montrent une nouvelle fois leur mécontentement face, selon eux, aux "tentatives d'intimidation" qu'ils subissent.

Des fans qui ont appelé au boycott des tribunes jusqu'à nouvel ordre. Ils n'ont d'ailleurs pas fait le déplacement en Bourgogne, vendredi, pour la défaite du PSG. Dans un communiqué, publié le 30 octobre dernier, le CUP pointait du doigt les méthodes de la société qui gère la sécurité les soirs de matchs. "Nous ne sommes plus en mesure de garantir la sécurité des pensionnaires du Virage devant cet acharnement conjointement orchestré par la Préfecture de Police de Paris, le Service d'Accueil, de Recherche et d'Investigation Judiciaires et certains employés du club".

Une réunion doit avoir lieu, ce lundi, entre la direction du club et la société de sécurité en vue du match de Ligue des champions face à Bruges prévu mercredi soir.