PSG Ligue des Champions : "Nous sommes là pour gagner" affirme Thomas Tuchel

À un peu plus de 24 heures de la demi-finale de Ligue des Champions qui opposera le PSG au RB Leipzig (all), Thomas Tuchel a tenu conférence de presse. L'entraîneur allemand s'est montré ambitieux pour cette rencontre prévue à Lisbonne ce mardi à 21h.

Thomas Tuchel a dévoilé ses ambitions. L'entraîneur du PSG qui affronte Leipzig ce mardi à 21h a clairement expliqué que Paris veut décrocher la Ligue des Champions.

"On a faim"

"On vit le moment, on a mérité d'être ici. On a fait une Ligue des champions extraordinaire. Si on arrive dans une situation historique, cela veut dire que l'on a beaucoup travaillé avant avec de nombreux matches sérieux joués au tout meilleur niveau. Cela en est le résultat", a martelé l'entraîneur parisien devant la presse. "Mes joueurs sont très calmes. Sur le terrain, nous sommes très forts. J'ai l'impression que nous sommes prêts, on a faim. Pour nous, ce n'est pas une chose historique, c'est une demi-finale, nous sommes là pour gagner", a-t-il ajouté.

"Bien sûr, Kylian peut débuter"

Pour cette rencontre face à Leipzig, le PSG va devoir se passer de son gardien titulaire Keylor Navas. Les deux milieux de terrain Idrissa Gueye et Marco Verratti sont incertains. En revanche retour bien sûr de Angel Di Maria (retour de supsension) et surtout Kylian Mbappé semble prêt pour débuter le match. Thomas Tuchel a en tout cas apporté de bonnes nouvelles sur l'attaquant vedette : "Il a joué 30 minutes contre l'Atalanta. Après, on a gagné six jours (de récupération) pour qu'il retrouve ses capacités. Bien sûr, il peut débuter ce match. On va décider ce lundi s'il peut jouer 90 minutes après l'entraînement"

PSG - RB Leipzig à suivre sur France Bleu paris

Rendez-vous mardi soir sur France Bleu Paris pour vivre cette rencontre entre le PSG et le RB Leipzig. Antenne spéciale de 20h à minuit avec Miguel Derennes et toute l'équipe des soirées PSG (Eric Rabesandratana, Nassima Driouach, Joss, Stephane Bitton, Antoine Martin et Bruno Salomon).