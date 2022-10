PSG : Lionel Messi dans le groupe parisien pour affronter l'OM

Et Lionel est de retour !

Vingt-et-un joueurs ont été retenus par Christophe Galtier pour le choc de la 11eme journée de Ligue 1. Dimanche à 20h45, Paris reçoit son meilleur ennemi : l'Olympique de Marseille et pour cette rencontre Paris va compter sur le retour de Lionel Messi. L'Argentin revient après une blessure au mollet qui lui a fait manquer deux rencontres (Reims et Benfica). Vendredi l'entraîneur du PSG avait évoqué le cas de son joueur star "Il s'est entraîné normalement avec le groupe aujourd'hui (vendredi). Il a fait la totalité de la séance. On verra comment il récupère de cette séance, il y aussi celle de demain (samedi). A l'instant où je vous parle, il est opérationnel", avait indiqué Galtier en conférence de presse.

Dans ce groupe du PSG, on retrouve aussi Renato Sanches qui lui a été absent 3 semaines avec le PSG. Outre les absences de Kimpembe et Mendes qui sont en phase de reprise, le PSG ne pourra pas compter sur Sergio Ramos qui lui est suspendu (pour deux matches) suite à son carton rouge reçu à Reims.