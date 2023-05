PSG : Lionel Messi de retour à l'entraînement après sa suspension

Lionel Messi seul sur la pelouse du centre Ooredoo ce matin, c'est l'image à retenir de cette reprise de l'entraînement pour la star du PSG. Une "reprise d’activité" après sa suspension a précisé une source proche du dossier à RadioFrance. précise le PSG. L'Argentin aura été tenu à l’écart des terrains pendant une semaine, après avoir été sanctionné pour son voyage en Arabie Saoudite, sans l'accord du club.

Lionel Messi s'est excusé vendredi, via son compte Instagram, pour son absence. "Avant tout, je veux présenter mes excuses à mes coéquipiers et au club. Je pensais sincèrement que nous avions un jour de libre après le match comme la semaine précédente. J'avais ce voyage organisé en Arabie Saoudite, qui avait déjà été annulé avant, et que je ne pouvais pas annuler", avait-il écrit vendredi sur le réseau social.