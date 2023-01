PSG : Lionel Messi est de retour au Camp des Loges

Il est de retour. Lionel Messi, champion du monde avec l'Argentine au mois de décembre au Qatar, a retrouvé ses coéquipiers du Paris Saint-Germain, ce mercredi, annonce le club. Il avait atterri mardi à l'aéroport du Bourget, au nord de Paris après une célébration grandiose de son titre avec l'Albiceleste en Argentine, puis quelques jours de repos en famille. Son prochain match au Parc des Princes sera normalement mercredi 11 janvier lors de la réception d'Angers pour la 18e journée de Ligue 1.

Lionel Messi est le dernier mondialiste du PSG à retrouver le Camp des Loges. Kylian Mbappé, son adversaire en finale de la Coupe du monde, ainsi que le Marocain Achraf Hakimi, ont déjà repris l'entrainement depuis le 21 décembre, trois jours après la fin du Mondial .

Un retour avec son trophée ?

Avec le retour de Lionel Messi sur les terrains d'entrainement, une question se pose : faut-il organiser, ou non, une cérémonie en son honneur ? Et surtout, Lionel Messi doit-il présenter son trophée de la coupe du monde, au Parc des Princes, devant les supporters ? Des questions on ne peut plus clivantes, d'autant plus après les polémiques autour des célébrations de l'équipe d'Argentine.

Kylian Mbappé a notamment été la cible de plusieurs moqueries de la part du gardien Emiliano Martinez : il est apparu avec une poupée dans les bras, portant le visage de Kylian Mbappé. Un geste peu apprécié par de nombreux supporters français. Certains estiment donc qu'une cérémonie pour Lionel Messi n'a pas lieu d'être. D'autres pensent qu'une coupe du monde, ça se fête, même s'il est elle gagnée contre la France... à condition pour certains que Kylian Mbappé aussi ait droit à un hommage.