Ligue 1 - PSG : Lionel Messi forfait pour le match face à Brest

On comprend mieux pourquoi Leo Messi le soir du 31 décembre 2021 a parlé dans un message sur Internet de "putain de virus qui n'en finit jamais". La vedette argentine du PSG a contracté le covid-19 (27-12 dernier), il a eu des symptômes plus prononcés que certains de ses coéquipiers et désormais il a du mal à s'en remettre. Après une semaine à l'isolement, Messi est revenu à Paris le 5 janvier 2022, mais depuis le ballon d'or n'a toujours pas repris l'entraînement collectif.

Hier, dans un message sur Instagram, le joueur de 34 ans a indiqué mettre "plus de temps que prévu" pour se remettre du Covid-19. Son entraîneur, Mauricio Pochettino a donné des nouvelles de son compatriote

Leo va mieux mais il est encore sous contrôle du staff médical. Je rassure, il va mieux et j'espère qu'il va revenir rapidement pour être avec nous à l'entraînement.

Le coach a ensuite précisé que "non" Messi ne jouera pas face à Brest (samedi 21h). Ensuite le PSG a ajouté dans un communiqué que le joueur "poursuit son travail avec le staff médical et réintégrera le groupe de façon progressive la semaine prochaine."