PSG : Luis Campos conseiller football, c'est officiel !

Luis Campos est le nouvel homme fort du Paris Saint-Germain. Luis Campos a donc été intronisé ce vendredi "conseiller football" du Paris Saint-Germain, sans préciser la nature ni la durée du contrat qui le lie au club de la capitale.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Ce dernier aura "la charge de l'organisation, du recrutement et de la performance de l'équipe professionnelle masculine du Paris Saint-Germain", indique le communiqué du club, ajoutant : "Luis Campos est un pionnier du développement et de l’amélioration du jeu, réputé pour son approche moderne et innovante. Au cours de sa carrière, Luis Campos a accompagné les performances de nombreux grands noms du football, tout en encourageant l’émergence de nouvelles générations de talents devenus depuis des joueurs majeurs du football mondial. Le Club, qui a toujours attiré les plus grands talents du football, bénéficiera des idées, des connaissances et de l'expérience de Luis Campos, pour aider l'équipe à franchir un nouveau palier."

Le PSG, "club le plus ambitieux et le plus passionnant dans le monde du football"

Et ce dernier a livré ses premières impressions au site du club : "Je suis très heureux de rejoindre le Paris Saint-Germain, que je considère comme le club le plus ambitieux et passionnant dans le monde du football. Nous partageons la même vision, une vision en laquelle je crois fermement, et je suis impatient de commencer à travailler pour développer le potentiel exceptionnel du Club."

Une officialisation qui scelle donc l'aventure avec Leonardo, comme annoncé sur France Bleu Paris. Le club n'a d'ailleurs aucun mot pour son ancien directeur sportif dans son communiqué. Luis Campos nommé, ne reste plus désormais qu'à régler le dossier de l'entraîneur. Mauricio Pochettino est plus que jamais sur le départ.