PSG : Luis Campos demande à ses joueurs de réagir après la nouvelle défaite face à Lorient (1-3)

C'est un petit événement et il aura fallu que le PSG se fasse marcher dessus pour la troisième fois en quatre matchs à domicile pour qu'un dirigeant du club parisien s'exprime.

ⓘ Publicité

Sur l'antenne de Canal + après un nouveau non match de son équipe, le conseiller football du Paris SG Luis Campos a exigé une réaction de son équipe après la défaite contre Lorient (3-1). Le dirigeant portugais a expliqué qu'il "comprend les critiques" et appelant à "une réaction" pour "ne pas perdre la tête".

"Je veux dire aux supporters qu'on comprend qu'ils soient déçus. Nous sommes déçus aussi. Le plus important est de réagir vite. On est premier depuis la première journée, il y a cinq matches pour ne pas perdre la tête et continuer dans notre travail", a réagi le dirigeant portugais au micro de Canal+ après la rencontre.

"J'attend de tout le monde une réaction"

"C'est dur quand on perd un match comme ça, j'attends de tout le monde une réaction, des joueurs, du staff, de tous les gens qui travaillent au PSG. On doit avoir conscience qu'on peut faire mieux, qu'on doit faire mieux. On n'a pas tout fait pour gagner ce match", a poursuivi Luis Campos, l'air grave.

"Je comprends les critiques, elles arrivent quand on perd et c'est normal. On est très déçus, mais c'est un moment pour être ensemble, que tout le monde soit ensemble jusqu'à la fin de saison", a-t-il ajouté.

Interrogé sur la situation de l'entraîneur Christophe Galtier, avec lequel il est arrivé l'été dernier dans la capitale, Campos a assuré être "sûr" que les joueurs lui faisaient toujours confiance. "On est tous ensemble et c'est ça que je veux dire aux supporters", a-t-il conclu.

Le PSG a désormais sept jours pour se remettre la tête à l'endroit et préparer leur match de dimanche face à Troyes.