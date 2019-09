PSG - Madrid : un Real diminué dans la capitale ?

Premier match de Ligue des Champions, ce mercredi, pour le PSG. Les Parisiens accueillent le Real Madrid. Comme les Rouge et Bleu, les Espagnols ne sont pas au complet.

Paris, France

C'est un ogre qui se présente, ce mercredi, au Parc des Princes, pour affronter le PSG. L'étagère de récompenses madrilènes fait rêver. Avec 13 Ligue des Champions, dont trois remportées ces quatre dernières saisons, le Real Madrid est le club le plus titré sur la scène européenne. Affiche de gala pour lancer la première journée de compétition.

Une bête blessée ?

Avec deux défaites et deux nuls en ce début de saison, le Real de Zidane ne fait pas un départ canon en Liga. L'entraîneur français doit, comme Thomas Tuchel, composer avec les blessures. Luka Modric, ballon d'or de la saison dernière, est touché aux adducteurs et ne devrait pas être du voyage dans la capitale.

La "Maison Blanche" sera aussi privée de son emblématique capitaine. Sergio Ramos est suspendu. Tout comme Nacho, son compère en défense. Marcelo, le latéral Brésilien devrait lui aussi manquer ce match à cause d'une douleur aux cervicales. De son côté, Isco, milieu de génie, vient à peine de reprendre l'entraînement.

Hazard apte pour 90 minutes ?

Eden Hazard, recrue galactique de l'été côté madrilène, se remet d'une blessure qui l'a privé de te temps de jeu en ce début de saison. Le Belge n'a joué que 30 petites minutes sous le maillot blanc du Real.

Comme une mise en bouche selon Zinédine Zidane : "Je suis content pour lui, on voit que c'est un tueur quand il a le ballon, il est très agressif avec le ballon. Quand on sera au complet, on va faire du mal". Pas sûr que le milieu de terrain du Real soit prêt pour jouer un match complet.

La menace Benzema

Zidane peut en revanche compter sur Karim Benzema. Le Français a déjà marqué à quatre reprises en Liga cette saison. Le buteur n'a en revanche jamais trouvé le fond des filets face au PSG en match officiel.

PSG - Real Madrid, c'est à suivre en direct et en intégralité, ce mercredi, sur France Bleu Paris avec un avant-match dès 20h00. Coup d'envoi de la rencontre à 21h00.