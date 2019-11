PSG : "Malheureusement pour Zinédine, Mbappé est notre joueur", assure Thomas Tuchel

À la veille de l'affiche entre le Real Madrid et le PSG, c'est une nouvelle fois Kylian Mbappé qui se retrouve au milieu d'un triangle amoureux. Zinédine Zidane a redit tout l'amour qu'il a pour le numéro 7 Rouge et Bleu, mais Thomas Tuchel protège son précieux.

Paris, France

Tout un stade aura les yeux rivés sur le numéro 7 du PSG. Kylian Mbappé fait saliver depuis de nombreuses années les fans du Real Madrid et en premier lieu l'entraîneur madrilène Zinédine Zidane. L'ancien meneur de jeu tricolore a rappelé tout l'amour qu'il éprouve pour le crack de Bondy, ce lundi, à la veille du choc entre les Espagnols et le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Dans ce triangle amoureux, Thomas Tuchel, le coach Rouge et Bleu, défend une relation exclusive avec le jeune champion du monde. "On aime aussi notre joueur et quelques fois, c'est comme ça, quand tu veux une personne que tu ne peux pas avoir ou qui n'est pas disponible, tu aimes beaucoup. Malheureusement pour Zinédine, Mbappé est notre joueur", a répondu le technicien allemand aux déclarations de Zinédine Zidane.

En brillant, ce mardi soir, sur la pelouse de Santiago Bernabéu, Kylian Mbappé ferait rêver un peu plus le public madrilène qui désire son transfère. Mais la pépite parisienne est mariée au PSG jusqu'en 2022 et le club de la capitale travaille sur une éventuelle prolongation de contrat.