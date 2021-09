PSG - Manchester City : "On ne peut pas avoir la pression d’un match définitif" pour Ander Herrera

Ce mardi, le PSG affronte Manchester City (21h) pour la deuxième journée de Ligue des champions. On ne sait pas si Messi va jouer cette rencontre mais on sait que le PSG va compter au milieu de terrain sur son homme fort de ce début de saison, Ander Herrera .

Oui le PSG a dans son effectif, Messi, Mbappé, Neymar mais pour l'instant les hommes forts de l'équipe parisienne sont les milieux de terrain Gana Gueye et Ander Herrera. Le basque est même devenu un titulaire indiscutable de cette équipe parisienne.

À quelques heures du choc face à Manchester City, Ander Herrera s'est présenté face à la presse, morceaux choisis.

"Non, ce n'est pas le premier gros test."

Cette deuxième journée de Ligue des champions est l'occasion pour les Parisiens de se tester face à une équipe en forme et de très haut niveau mais pour Ander Herrera pas question de parler de premier test de la saison :

Non, ce n'est pas le premier gros test. Chaque match qu'on joue est un test pour nous, un challenge, toutes les équipes jouent contre nous le match de la saison, on doit l'accepter. Chaque match, chaque jour, chaque entraînement est un test. Ce n'est que le début de la saison, on ne peut pas mettre la pression d'un match décisif sur cette rencontre.

La clef face à City

La saison dernière, Manchester City a éliminé le PSG en demi-finale de la Ligue des champions (2-1, 2-0). Une élimination qui reste dans les esprits parisiens :

C'est vrai qu'il faudra sortir de leur pressing. Le premier match au Parc face à City, les 60 premières minutes avaient été bonnes de notre part. On doit avoir la personnalité pour jouer la balle même sous pression. Mais on connaît nos qualités, on sait qu'avec des passes on peut être dangereux contre eux. S'ils laissent des espaces derrière on peut en profiter.

Sa place dans l'équipe

À 32 ans, Ander Herrera vit un début de saison fantastique avec le PSG (4 buts et 1 passe décisive toutes compétitions confondues). Homme de base du milieu de terrain de Pochettino, ses prestations sont applaudis par les supporters, la presse aussi. Et malgré ces félicitations, pas question pour l'ancien joueur de Manchester United de s'enflammer, il connait sa place et son role dans cette équipe du PSG :

C’est vrai qu’on a des joueurs qui font la différence, qui vont nous faire gagner beaucoup de matchs. Mais si on veut faire une grande saison, avec de la réussite, on a besoin de tout le monde. Ça, c’est mon travail. Je suis un joueur d’équipe. Quand le coach a besoin de moi, je suis là. On a des joueurs incroyables mais aussi besoin d’un bloc de joueurs forts qui combattent pour eux. On doit les aider à faire la différence. Je fais ce travail avec plaisir. Je suis fier de faire partie de cette équipe.

PSG - Manchester City : émission spéciale sur France Bleu Paris de 20h00 à minuit ce mardi avec Miguel Derennes, Pia Clemens, Damien Dole, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.