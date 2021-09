PSG - Manchester City : les supporters parisiens ont comme un doute

C'est le choc XXL de la deuxième journée des phases de poule de Ligue des champions ! À 21h00, le PSG accueille Manchester City (Ang). C'est le premier test de la saison pour le Paris-Saint-Germain et les fans du club ont comme un doute sur le niveau de leur équipe avant d'affronter les Skyblues.

Ce mardi soir, la planète foot va avoir les yeux rivés sur le Parc des princes. Le PSG de Messi, Neymar et Mbappé croisent le fer avec Manchester City pour la deuxième journée de Ligue des champions. Un match déjà très important pour les Parisiens qui ne peuvent pas se permettre de perdre face aux Skyblues de Guardiola, sous peine de voir la première place du groupe difficile d'accès.

Malgré un début de saison quasi-parfait, les fans du PSG que nous avons rencontrés avant ce duel ne sont pas très confiants.

Paris est-il prêt ?

"Individuellement, je suis confiant mais alors collectivement pas du tout" Jérémy plante le décor. Ce fan du PSG dans les Hauts-de-Seine, n'a pas raté une rencontre de la saison et "son PSG" ne tourne pas rond. "Le jeu n'est pas top, je suis déçu de ce que l'on propose sur le terrain, on se repose trop sur nos individualités. J'ai quand même un gros point d'interrogation pour cette rencontre face à Manchester City".

Ce constat, Mike qui vit à Orléans, le partage aussi. Oui, le PSG roule sur la ligue 1, mais le jeu n'est pas là. "Je ne sais pas si nos individualités vont suffire face à une équipe comme City qui depuis le début de saison propose des matchs ultra consistants."

À savoir : Manchester City a bien débuté sa saison de première ligue anglaise : deuxième du championnat avec quatre victoires, un nul, une défaite. Les Citizens présentent la meilleure défense du championnat avec un seul but encaissé.

Le PSG peut-il le faire ?

Sans parler de match capital, cette rencontre est importante pour le PSG. Après son nul à Bruges (1-1), Paris ne peut pas perdre face à Manchester City pour jouer la première place du groupe. "J'ai confiance en eux à 100%, ils vont le faire" nous explique Lorenzo. Cet abonné du Parc des princes enchaîne "C'est la Ligue des champions, ce PSG est différent dans cette compétition. Ils vont se concentrer et donner un peu plus. Et puis franchement, je n'attends pas que des stars dans ce match mais je veux voir un collectif. La performance passe par là."

Du côté de François, tout va passer par la présence d'un joueur "avec ou sans Messi, je pense que ça ne sera pas pareil. Même s’il n'a pas encore marqué et brillé avec Paris, je pense que c'est le genre de match où il peut lancer sa saison".

Sauf contre-ordre et après une semaine aux soins, Messi devrait être de la partie, aligné avec Neymar et aussi Mbappé. L'attaquant français va être l'homme du match pour Andreï "Moi je suis derrière le roi Mbappé ! Il va être là face à City. Il a manqué la demi-finale retour de la saison dernière, là il va faire mal".

À savoir : le PSG n'a pas gagné le moindre match de son histoire contre Manchester City. Le bilan est de deux nuls et trois défaites face aux Mancuniens.

PSG - Manchester City : émission spéciale sur France Bleu Paris de 20h00 à minuit ce mardi avec Miguel Derennes, Pia Clemens, Damien Dole, Eric Rabesandratana et Bruno Salomon.