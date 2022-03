"Marco est incroyable" : quand Danilo Pereira rend hommage à Marco Verratti, son coéquipier au PSG

C'est un événement, car sa parole est rare. Danilo Pereira est l'invité de France Bleu Paris ce mardi 8 mars à 18h07 dans 100% PSG Le Mag. Le milieu international portugais est le joueur en forme du PSG en ce moment. Véritable homme de base du 11 de départ de Mauricio Pochettino depuis deux mois environ, l'ancien capitaine du FC Porto a réussi à trouver sa place dans le milieu de terrain du Paris-Saint-Germain.

Dans un entretien de plus de 20 minutes, Danilo a répondu aux questions de Bruno Salomon et de Pia Clemens. Le milieu évoque de nombreux sujets (ses débuts difficiles avec Paris, sa connexion avec son coach Mauricio Pochettino, son adaptation dans ce PSG rempli de stars, le match du Real Madrid, etc).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pour Danilo, Marco Verratti est une star mondiale !

Dans un extrait diffusé dès ce lundi dans le mag 100% PSG, Danilo évoque sa relation et son admiration pour Marco Verratti. Désormais, l'Italien et le Portugais cohabitent de mieux en mieux au milieu de terrain.

Marco est incroyable ! Incroyable ! Les choses qu'il fait avec le ballon, et sans ballon aussi ! Je n'ai jamais vu un milieu de terrain comme lui. Il peut faire les choses offensives et défensives avec une telle facilité que quelqu'un qui regarde pensera que c'est facile. Mais non, ce n'est pas facile.

Et Danilo enchaîne ensuite sur une question sur le fait qu'il joue avec des stars en sélection portugaise (comme Cristiano Ronaldo) mais aussi au PSG (Messi, Neymar et Mbappé) et, pour lui, pas question d'oublier son copain du milieu. "Oui, j'ai la chance de jouer avec ces joueurs. Messi, Neymar, Kylian et Ronaldo. Je peux y ajouter Verratti parce que, pour moi, il a le même niveau que les autres. Je suis un homme chanceux."

Danilo est l'invité exceptionnel de France Bleu Paris, ce mardi, à 18h07 (extrait de l'entretien aussi à 8h15).