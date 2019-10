PSG : Marco Verratti prolonge jusqu'en 2024

Paris, France

Un dossier de moins à gérer pour le PSG. Marco Verratti a prolongé son contrat avec les Rouge et Bleu, annonce ce mercredi, le club de la capitale. L'Italien, de 26 ans, s'engage avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024, soit une rallonge de trois ans par rapport à son précédent bail. Le milieu de terrain de poche est arrivé en 2012 à Paris avec qui il a déjà décroché six titres de Champion de France, deux Coupe de France et cinq Coupe de la Ligue.

Un taulier du vestiaire

Très proche de Neymar et Kylian Mbappé, avec qui il est souvent vu sur et en dehors des pelouses, le "hibou" est un rouage indispensable du milieu de terrain parisien. Quand il ne joue pas ou mal, le PSG éprouve certaines difficultés. Incontournable, Marco Verratti est le deuxième joueur le plus utilisé cette saison. Il fait même parti du club des cinq de Thomas Tuchel. Avec Thiago Silva, Marquinhos, Kylian Mbappé et Edinson Cavani, cinq joueurs que le coach parisien consulte régulièrement pour prendre des décisions.