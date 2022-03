PSG : Marco Verratti suspendu pour deux matchs dont un avec sursis après ses propos sur l'arbitrage

La prochaine fois, Marco Verratti devra tourner sa langue sept fois dans sa bouche avant de parler de l'arbitrage. Le 19 février dernier, après la défaite face à Nantes (3-1), le milieu de terrain avait chargé l'arbitrage de Mikaël Lesage lors de cette rencontre.

Au micro de Canal +, ce soir-là, Marco Verratti avait déclaré "Ce n'est pas possible qu'on prenne 10 cartons jaunes (6 en réalité). On ne peut pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire. C'est le seul arbitre au monde qui peut faire une chose comme ça. Parfois les arbitres il faut prendre les responsabilités, parce que là on s'est fait chier dessus avec les arbitres".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La suspension de l'Italien démarrant le 8 mars, il manquera la réception de Bordeaux le 13 mars mais sera disponible à Nice samedi, selon cette décision de la commission de discipline, réunie mercredi soir à Paris.