PSG : Marquinhos "Cela fait un petit moment qu'on n'a pas montré un bon visage"

Ces derniers temps, les sorties médiatiques de Marquinhos sont franches. Le défenseur parisien qui est bien seul face aux micros ne mâche pas ses mots. Déjà après Manchester United, le Brésilien avait fait un constat lourd de l'échec du PSG en Ligue des Champions. Cette fois-ci, Marquinhos s'est exprimé après la débâcle (3-2) face à Montpellier à l'occasion de la 34ème journée de L1.

Marquinhos, comment expliquez-vous ce nouveau revers ? "C'est un moment difficile et dur. Dans ces moments-là, il n'y a que le mental et le travail C'est le message qu'il faut passer dans le vestiaire. Le foot, c'est un travail collectif, une équipe. Si on ne pense pas l'un pour l'autre, surtout dans les moments difficiles… Quand tout va bien c'est trop facile de faire allez on y va, on gagne des matchs, on enchaîne. On connaît nos responsabilités. On sait à quel point le PSG est grand et qu'il est détesté par beaucoup de gens. Mais il est aussi aimé par beaucoup d'autres. On doit gérer la pression dans les moments comme ceux-là et rester unis. Car c'est juste comme cela qu'on va s'en sortir."

Vous qui êtes au club depuis longtemps. Êtes-vous entrain de vivre le moment le plus difficile de votre carrière à Paris ? "Oui... (il réfléchit)... oui, c'est difficile oui. On a déjà connu des moments difficiles mais on s'en est tout de suite sorti. On a su relever la tête et donner des réponses. Cela fait un petit moment qu'on n'a pas donné une bonne réponse ou montré un bon visage. Je continue à penser qu'ensemble on peut s'en sortir, car il n'y a pas d'autres chemins.

Elle va être longue cette fin de saison, non ? Il reste quatre matchs et on ne peut pas faire quatre matchs de merde et continuer à perdre des matchs. Il va se passer quoi après ? On est le PSG, on est champions il faut montrer un autre visage, prendre du plaisir et donner de la joie aux gens qui sont derrière nous.

