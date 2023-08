PSG: match nul pour la première de Luis Enrique au Parc

Ce ne sont que les prémices du Paris Saint-Germain de Luis Enrique et il faudra encore attendre un peu pour en voir sa pleine mesure sur le terrain. Malgré une domination de tous les instants, avec une possession flirtant avec les 75%, le PSG n'est pas parvenu à faire chuter Lorient, au Parc (0-0).

Pressing de tous les instants, poteau lorientais

Luis Enrique voulait de l'intensité de la part de son équipe, il a été servi. A l'instar d'un Manuel Ugarte dans tous les bons coups défensifs et offensifs, le PSG a imprimé et dicté son rythme à une équipe lorientaise en difficulté. Gonçalo Ramos , une des nouvelles recrues du club, a sollicité le gardien lorientais d'une belle frappe, bien détournée (9e).

La seule occasion franche pour Paris, alors que Lorient, a bien failli climatiser le Parc après une frappe d'Abergel sur le poteau de Donnarumma consécutif à une perte de balle de Vitinha (42e). Les 22 acteurs sont renvoyés aux vestiaires et Paris laisse aux supporters parisien une très bonne impression.

Baisse de régime, premiers points lâchés

Au retour du vestiaire, le PSG dicte toujours sa loi, mais se fait des petites frayeurs. A la 58e, un penalty aurait même pu être sifflé, après une main baladeuse de Lucas Hernandez sur le Lorientais Romain Faivre, mais l'arbitre de la rencontre, M. Dechepy s'est abstenu de le siffler.

Moins entreprenants, un peu fatigués aussi, les Parisiens se procurent toutefois une belle occasion, via l'un des nouveaux rentrants, Fabian Ruiz. Ugarte trouve dans la profondeur Carlos Soler, qui remet en retrait sur Fabian Ruiz, mais ce dernier but sur le gardien morbihannais Mvogo (78e).

Deux minutes plus tard, Gonçalo Ramos, d'une tête piquée, fait passer un frisson devant le but lorientais (78e). C'est finalement le meilleur joueur de cette rencontre, Manuel Ugarte, qui a failli offrir la victoire aux Parisiens dans les arrêts de jeu mais sa demi-volée passe à quelques centimètres de la lucarne. Premiers points lâchés pour l'équipe de Luis Enrique, mais des motifs d'espoir pour les matches à venir, et notamment le prochain du côté de Toulouse.