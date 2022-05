PSG : Mauricio Pochettino absent de la liste des nommés aux trophées UNFP

On appelle ça une gifle ! Et en plus elle vient de la part des autres entraîneurs du championnat qui ont voté. Alors que Mauricio Pochettino a remporté avec le PSG le premier titre de sa carrière de champion national. L'entraîneur du Paris-Saint-Germain n'a pas été nommé pour le trophée UNFP (syndicat national des joueurs) de meilleur entraîneur cette saison.

Le technicien argentin réussit l'exploit de ne pas figurer sur la "short list" avec sur le papier la meilleure équipe jamais vu dans l'histoire du PSG. C'est d'ailleurs la première fois depuis que le PSG est sous pavillon qatari qu'un entraîneur parisien n'est pas nommé.

L'Argentin paye clairement les critiques sur le peu de spectacles proposés par son équipe, ainsi que les résultats décevants en Ligue des champions et en Coupe de France.

Mbappé et Katoto, les grands favoris

La star de la cérémonie, avec tapis rouge et tenue de soirée, devrait être Kylian Mbappé. A la fois meilleur buteur (22) et passeur (15) de l'exercice en cours, le Kid de Bondy fait figure de grand favori pour être désigné joueur de l'année, comme lors des deux dernières éditions. Ni Messi et Neymar ne sont dans la liste des nommés pour le meilleur joueur de L1.

Dans la catégorie meilleur espoir, on retrouve le Portugais Nuno Mendes. L'Italien Gianluigi Donnarumma est dans la liste des meilleurs gardiens. Mais là où le PSG cartonne, c'est chez les meilleures joueuses avec Marie-Antoinette Katoto, Kadidiatou Diani et Grace Geyoro sont nommées.

La soirée de remise des trophées est prévue le dimanche 15 mai, au lendemain de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Les nommés dans chaque catégorie ont été désignés par le vote de leurs pairs.