Ce vendredi à un peu plus de 48 heures du Trophée des Champions qui va opposer son PSG à Lille (20h à Tel-Aviv), Mauricio Pochettino a répondu à la presse. L'occasion pour le coach argentin d'évoquer les rumeurs de départ du mois de juin à son sujet.

PSG : Mauricio Pochettino "on est pas là pour démentir des rumeurs"

Depuis la reprise de l'entraînement, Mauricio Pochettino n'avait pas encore pris le temps de se poser face à la presse avant une rencontre. Dimanche, le PSG affronte Lille à Tel-Aviv pour le Trophée des Champions (20h). Les parisiens décolleront pour Israël samedi. L'entraîneur argentin a donc tenu son point presse aujourd'hui et il a eu le droit à une question sur les rumeurs de départ à son sujet. Des rumeurs qui ont circulé pendant tout le mois de juin et que Pochettino et le club n'ont jamais essayé de contredire.

Nous sommes des professionnels. On n'est pas là pour démentir des rumeurs. Des rumeurs se sont des rumeurs. On a travaillé pendant les vacances en toute tranquillité. Ni le club, ni moi n'avons pensé qu'il était nécessaire de démentir les rumeurs.

Lille - PSG, match à suivre en intégralité sur France Bleu Paris dès 19h30 avec notre duo Eric Rabesandratana et Bruno Salomon. Coup d'envoi à 20h .