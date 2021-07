L'entraîneur du PSG Mauricio Pochettino a prolongé d'un an son contrat, jusqu'en 2023. L'annonce du club coup court aux rumeurs qui le donnaient partant. Arrivé en cours de saison en janvier, le coach argentin avait échoué à remporter la Ligue 1 et à accéder à la finale de Ligue des Champions.

PSG : Mauricio Pochettino prolonge son contrat d'un an et s'installe comme entraîneur jusqu'en 2023

Il était resté silencieux en fin de saison, quand des rumeurs disaient qu'il avait demandé à quitter le club. Arrivé en janvier dernier pour prendre la suite de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino n'a pas totalement réussi ses six premiers mois sur le banc du Paris Saint-Germain, deuxième de Ligue 1 derrière Lille et éliminé par Manchester City en demi-finale de Ligue des Champions (après tout de même deux beaux exploits avec les éliminations du FC Barcelone et du Bayern Munich). Certains le voyaient déjà retraverser la Manche et retrouver Tottenham, le club de Londres qu'il a entrainé pendant cinq ans, tout juste séparé de José Mourinho. Et finalement, il reste !

La direction du club de la capitale a annoncé ce vendredi la prolongation d'un an du contrat de l'entraîneur argentin, jusqu'en 2023. Celui qui a mené le PSG à la victoire pour le Trophée des champions et la Coupe de France a souvent plaidé la difficulté de prendre une équipe en cours de saison. Cette fois, il a toute la préparation estivale pour dessiner son équipe à son idée, imposer son jeu et son style.

C'est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club

"Nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous", déclare-t-il dans un communiqué du club. "Nous espérons que tous ensemble, nous réussirons ce que nous voulons : gagner des titres, et réussir les choses auxquelles nous rêvons."

Pochettino prolongé à la tête d'une équipe renforcée

"Nous sommes heureux que Mauricio prolonge son aventure au sein de la famille Paris Saint-Germain", a dit pour sa part le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi. "Avec le leadership de Mauricio, nous sommes enthousiastes et confiants." L'annonce de la prolongation de Pochettino intervient après plusieurs arrivées très remarquées au sein de l'équipe. Le club s'est renforcé avec un nouveau milieu de terrain technique, Georginio Wijnaldum, arrivé de Liverpool, un des meilleurs défenseurs du monde depuis dix ans, Sergio Ramos, multi-titré avec le Real Madrid et l'équipe nationale espagnole, et le gardien de l'Italie championne d'Europe, élu meilleur joueur de l'Euro, Gianluigi Donnarumma, qui quitte l'AC Milan.

Le recrutement de ce dernier annonce d'ailleurs un sacré défi pour le coach parisien : gérer la concurrence entre son très expérimenté gardien, Keylor Navas, excellent depuis deux saisons, et l'étoile Donnarumma. Ce devrait être une de ses premières grandes décisions : qui sera titulaire dans le but ?