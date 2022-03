PSG : Mauricio Pochettino se sent capable "de continuer" la saison prochaine

On avait laissé, dimanche dernier après le match de Bordeaux, Mauricio Pochettino dans un drôle d'état. Fatigué, parfois hagard, l'entraîneur parisien avait même expliqué qu'il dormait mal depuis l'élimination en Ligue des champions. Une semaine après, le sommeil n'ai pas totalement revenu mais le technicien semble reprendre un peu pied dans l'univers PSG. Mieux lors d'un point presse, interrogé sur son avenir au PSG, l'entraîneur Mauricio Pochettino a estimé avoir "la capacité de continuer" la saison prochaine à la tête du club parisien, invoquant son goût des "défis" et un "esprit de revanche" après l'échec en Ligue des champions.

Le technicien argentin, en contrat jusqu'à juin 2023, "croi(t) que oui, tout le staff technique a cette capacité de continuer" et de rajouter "Nous avons les idées claires, nous sommes plus forts que quand nous sommes arrivés, nous avons plus de connaissances du club, nous avons appris son fonctionnement du club, acquis de l'expérience de sa gestion, cela a de la valeur", a-t-il ajouté. L'élimination au Real Madrid (3-1) en 8e de finale de C1, alors que le PSG contrôlait le match, pèse dans le bilan de Pochettino, arrivé en janvier 2021.

Le _club pourrait vouloir changer d'entraîneur en fin de saison, voire de directeur sportif, si Leonardo partait. "Le futur, c'est demain, je ne pense pas plus loin pour l'instant", a répondu le technicien, qui veut "terminer la saison de la meilleure manière possible" et décrocher le dixième titre de champion de France du PSG. "A la fin de la saison, on verra la décision du club", a-t-il ajouté, évoquant le besoin que le club et le staff s'entendent "sur les idées, la forme, le projet et comment on y parvient" pour "que nous ayons tous la même vision". "Nous sommes compétiteurs par nature, les défis et l'esprit de revanche sont ce qui nous donne le plus d'énergie", a-t-il ajouté, soulignant le "challenge" que représente le management d'"un club aussi grand que le Paris Saint-Germain"_.

Avec AFP