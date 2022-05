Mercato : le PSG va-t-il réussir à faire partir Mauro Icardi ?

Mais que va faire le PSG de Mauro Icardi ? L'attaquant argentin a été l'ombre de lui même cette saison. Entre ses histoires extra-conjugales étalées sur la place publique et des apparitions médiocres, la cote du joueur a plongé et c'est à se demander comment le PSG va réussir à s'en séparer

Dans le milieu des agents et des clubs de foot, il est parfois courant d'utiliser une expression "catégorie Jesé Rodriguez". Un bel hommage à l'un des plus gros fiascos de l'histoire du PSG au niveau des transferts : acheté 25 millions d'euros au Real Madrid en 2016, l'international espagnol n'a quasiment jamais joué avec Paris (16 matchs en 4 ans). Prêté quatre fois en trois ans et demi dans 4 clubs différents, il s'est accroché à son contrat juteux, avant de se résoudre à partir enfin en janvier 2021 pour Las Palmas en Espagne.

Vu sous cet angle, on se dit que le PSG ne pouvait pas faire pire et pourtant, le cas Mauro Icardi pourrait pousser le milieu du football a bientôt inventer une nouvelle catégorie "Mauro Icardi".

Sa cote est au plus bas sur le marché des transferts

En mars dernier France Bleu Paris s'est fait confirmer que Mauro Icardi a bien été informé que le club souhaitait se séparer de lui en fin de saison. La tendance d'un départ est toujours d'actualité, mais reste à savoir comment faire partir un joueur qui est à mille lieu du football actuellement.

Âgé de 29 ans et sous contrat jusqu'en juin 2024, l'Argentin émarge à 800.000 euros par mois. Un salaire qui fait tiquer. "Pour un prêt, aucun club ne va vouloir prendre un tel salaire en charge et pour un transfert il ne touchera plus jamais cette somme" nous explique un agent de joueurs et de poursuivre "il va falloir que le PSG le prête en prenant son salaire en charge en quasi totalité ou sinon il faut le brader mais vu le prix d'achat...". Le PSG a en effet acheté Mauro Icardi pour plus de 60 millions d'euros en juillet 2020 après une année en prêt payant. La cote sur le marché des transferts de l'homme de Rosario est désormais d'à peine 20 millions d'euros.

Trois saisons en pente douce

Quand on dresse le bilan des trois ans au PSG de Mauro Icardi, il est bon de rappeler que celui qui est arrivé au PSG comme le remplaçant attitré d'Edinson Cavani a fait globalement une bonne première saison dans le club de la capitale avec 34 matchs et 20 buts.

La suite est moins flamboyante, malgré 13 buts (aucun en ligue des champions), les blessures se sont enchaînées lors de la deuxième saison (2020-21) pour un joueur dont l'hygiène de vie a souvent été pointée du doigt. La troisième saison viendra confirmer cette tendance.

Entre ses problèmes extra-conjugaux étalés dans la presse, ses absences du vestiaire pour tenter de sauver son couple et un laisser aller que certains proches du groupe parisien apparentent à une dépression, le PSG a donc pris la décision de se débarrasser de son attaquant. Et ce n'est pas l'arrivée d'un nouveau directeur sportif au PSG qui devrait changer la donne pour un joueur "trop protégé" par Leonardo et Mauricio Pochettino nous explique t-on en interne.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quel club pour le relancer ?

Dans le dossier Mauro Icardi, il ne faut jamais oublier son agent et femme Wanda Nara Icardi. Personnage central de la carrière de l'Argentin, c'est elle qui va devoir trouver un point de chute pour celui qu'elle a violement chargé sur les réseaux sociaux lors de ses dérapages extra-conjugaux.

"Icardi, aucun club n'en veut en Italie actuellement" nous explique un journaliste spécialiste du marché transalpin et un agent d'enchaîner "Il est trop cher et beaucoup de clubs pensent qu'il n'a pas ou plus la tête au football. Et mis à part un club de deuxième partie de tableau en Premier League anglaise, je ne vois pas qui peut payer et tenter de le relancer. Il va rentrer dans la catégorie Jesé Rodriguez. Le PSG va devoir tenter de le prêter pour espérer un réveil sportif, tout en prenant son salaire en charge en très grande partie."

Actuellement en vacances au Rwanda où il se ressource avec sa femme. Mauro Icardi est attendu pour la reprise de l'entraînement le 4 juillet prochain au PSG à moins qu'entre il ne trouve une solution pour se relancer.