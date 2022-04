PSG : Kylian Mbappé, "des nouveaux éléments" qui pourraient l'inciter à prolonger ?

Il est comme ça Kylian Mbappé, aussi à l'aise pour dribbler les adversaires que les journalistes. le Français, auteur d'un match étourdissant face à Lorient avec deux buts et trois passes décisives, a fait parler son génie sur le terrain et a semé le doute sur son avenir devant les micros.

Le Kid de Bondy a d'abord furtivement évoqué son avenir chez nos confrères d'Amazon Prime. "Je n’ai pas fait mon choix, il y a eu des nouveaux éléments à prendre en compte", a-t-il lancé.

J’ai des comptes à rendre à personne, j’ai toujours assumé, je n’ai pas à me cacher, je n’ai tué personne. Je prend mon temps et je veux prendre la meilleure décision possible - Kylian Mbappé sur Amazon Prime