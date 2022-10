PSG : Mbappé désire partir cet hiver? "Scandaleux" pour les supporters parisiens

"C'est scandaleux à tout point de vue", fulmine Vincent, maillot du PSG sur le dos, posté non loin du tapis rouge sur le parvis du Parc des Princes. Il scrolle sur l'écran de son téléphone et relis les informations concernant le souhait de Kylian Mbappé de quitter le PSG dès cet hiver, information confirmée à France Bleu Paris.

"Au niveau du timing déjà, juste avant un match de Ligue des champions, juste avant le classique contre l'OM, à un moins de la coupe du monde. Depuis le début de la saison il traine son spleen, alors je comprends qu'il soit déçu si on lui a promis des choses. Mais quand il fait la gueule il n'est pas bon__. Il a tout intérêt à retrouver sa joie de vivre et il retrouvera son football. S'il veut gagner des trophées individuels, comme le Ballon d'Or, c'est pas tout seule qu'il le fera, c'est avec le collectif."

A côté de lui, Alan ne décolère pas. "C'est honteux__, on est au milieu de saison, c'est une semaine importante, le joueur montre tout son égoïsme, il faut passer sa petite personne avant le club, j'ai hâte qu'il parte, bougonne-t-il, l'écharpe rouge et bleue autour du cou. "On a fait une erreur l'été dernier quand il pouvait partir pour 180, on aurait pu en plus récupérer à l'époque Haaland. Le timing est affreux."

Mauvais timing, "lien rompu" avec une partie des supporters

Un timing qui agace. "Il va peut-être se mettre une partie des supporters français à dos, ce n'est pas top. Au niveau de l'image, c'est bizarre, pourtant il gère très bien sa communication", juge Mathieu. "C'est un timing ultra mauvais", regrette Meyer.

Une sortie qui ne fait rien pour améliorer son image auprès des supporters. Des liens de plus en plus distendus. "Il ne dégage rien de particulier__. Pauleta, Ronaldinho, il y avait quelque chose de chaleureux, là c'est pas le cas", estime Alan.

"Mbappé il faut arrêter, il y a une rupture, il faut arrêter. Comme Neymar et Messi performent, Monsieur n'est pas content, ça ne va pas dans son sens", avance Mayer_. "Si on peut récupérer 180, 200 millions d'euros, ça nous permettrait de reconstruire une belle équipe. Avec lui, je n'ai jamais eu de sentiment, on savait qu'il allait partir, qu'il n'allait pas faire 15 ans au club. Qu'il parte, mais pas libre"._

Reste à savoir comment il sera accueilli mardi soir au Parc des Princes, au moment de l'annonce des joueurs, l'attitude du Collectif ultras Paris sera scruté. Les supporters interrogés ont pour leur part affirmé qu'il ne le sifflerait pas "car, on soutient l'équipe et ses joueurs."