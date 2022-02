PSG : Mbappé égale Zlatan Ibrahimovic

Nous sommes à la 82e minute de jeu. le Parc des Princes se lève comme un seul homme pour célébrer la sortie du héros de la soirée, Kylian Mbappé. Une standing-ovation, des "Kylian, Kylian, Kylian", résonnent dans les travées du stade après la nouvelle démonstration du Kid de Bondy.

Deux buts, une incroyable passe décisive - un extérieur fouetté du pied droit - pour Danilo Pereira, l’attaquant français est crédité d'un 9/10 dans les colonnes de L'Equipe. Grâce à ce doublé, il devient surtout le deuxième meilleur buteur de l’histoire du club, à égalité avec un Zlatan Ibrahimovic. "Quand on sait ce qu'il a fait ici, c'est symbolique, ça veut dire que je suis dans des standards élevés, on est dans un cercle très, très fermé", se félicite Mbappé en zone mixte après la rencontre. "J'arrive à l'égaler, je pense, à moins de gros problèmes, que je vais le dépasser. Bien sûr, il reste Edi (Cavani, avec 200 réalisations), on va voir comment cela va se passer, mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas forcément cracher dessus, on verra ce qui se passera."

Si le Paris Saint-Germain atteint la finale de la Ligue des champions, Kylian Mbappé aura devant lui 18 matches toutes compétitions confondues d'ici la fin de son contrat pour inscrire 44 buts afin d'égaler les 200 buts de Cavani, soit une moyenne de 2,4 buts par match.

Une banderole du Collectif Ultra Paris en son honneur

Kylian Mbappé dans l’histoire du club, et un peu dans le cœur des supporters. Le virage Auteuil, pourtant peu expressif quand il s'agit d'évoquer son attaquant champion du monde, a déployé une banderole.

De Bondy à Paris, Kylian ton histoire est ici - banderole du CUP.

Un geste qui l’a touché. "C'est sympa d'avoir l'affection des gens, des supporters. Je pense qu'on joue aussi pour ce genre de choses. Il a toujours ce côté performances, ce côté statistiques, ce côté titres. Mais je pense que laisser une empreinte dans la mémoire des gens, ça permet aussi de marquer l'histoire, de créer un lien avec les gens", confesse "KM7". "Cela me touche beaucoup, ça me fait plaisir et je les en remercie."

Suspendu conte Nice samedi prochain, Kylian Mbappé a désormais onze jours devant lui pour préparer le huitième de finale retour de la Ligue des champions,contre le Real Madrid et écrire un nouvelle page de son histoire avec Paris, en lettre capitale.