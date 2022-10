PSG : Mbappé, footballeur le mieux payé au monde, devant son coéquipier Lionel Messi

Il est en train de mettre plusieurs générations de Mbappé à l'abri. L'avant-centre du Paris Saint-Germain et l'équipe de France Kylian Mbappé dominant sur les terrains, mais aussi au classement des joueurs les mieux payés au monde. le Français émarge selon Forbes, à 131,1 million d'euros avant impôts et frais d'agent, pour l'année 2022. Ce montant astronomique comprend son salaire au PSG ainsi que ses revenus issus de ses différents contrats publicitaires. Un record pour ce sport selon le média spécialisé.

ⓘ Publicité

Devant Messi et Ronaldo, une première depuis 2014

Dans le détail, le Bondynois perçoit 112 millions d'euros du club de la capitale entre salaire et une partie de la prime à la signature. Quant aux 18 millions d'euros restant, c'est l'ensemble des marques qui soutiennent le numéro 7 (Nike, Hublot, Oakley, Sorare). "C’est déjà une icône mondiale", affirmait Nicolas Julia, cofondateur et PDG de Sorare, à Forbes en juin dernier. "Il veut aider le monde et montrer que l’on peut également réaliser de grandes choses en France."

Mbappé devance son compère d'attaque à Paris Lionel Messi qui, à 35 ans, touche environ 123 millions d'euros. Sur la troisième marche du podium Cristiano Ronaldo avec 103 millions d'euros. C'est la première fois depuis 2014 que l'une des deux icones du football mondial sont devancées.