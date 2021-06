PSG : Mbappé, Leonardo, mercato... la mise au point du président Nasser al-Khelaïfi

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, accorde un long entretien au quotidien l'Équipe (article payant) ce lundi 7 juin. Il tient à mettre les choses au point sur un éventuel départ de Kylian Mbappé : "Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre". Il prévient cependant que "si Kylian veut décider qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible".

De même, il dément les rumeurs de départ du coach Pochettino : "Il ne m'a jamais dit qu'il voulait partir". Et il salue les qualité du directeur sportif Leonardo, qui a apporté "de la discipline, notamment pour l'équipe". "Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l'effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters", ajoute le président.

Le mercato sera plus actif que les précédents

Sur le mercato qui approche, il assure qu'il y aura des gros recrutements : "La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été. c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG".