PSG : Mbappé "n'a jamais parlé de quitter le PSG en janvier", selon Luis Campos

_Communication de crise au Paris Saint-Germain. Le club de la capitale ne s'attendait certainement pas à vivre un avant-match de Ligue des champions aussi mouvementé. Comme évoqué par nos confrères du Parisien et confirmé par France Bleu Paris, Kylian Mbappé a émis le souhait de quitter le PSG au plus vite, dès cet hiver . Ce qui a contraint la direction sportive à réagir par voie de presse, et plus précisément devant les micros des diffuseurs français de la Ligue des champions. Le directeur du football Luis Campo s'est ainsi présenté devant Canal Plus, BeIn Sport et RMC pour évoquer le cas Mbappé.

ⓘ Publicité

Kylian Mbappé, il ne m'a jamais parlé de partir en janvier. Le président n'a jamais parlé de départ en janvier. C'est pour ça que je suis là : pour démentir et dire clairement que jamais Kylian ne m'a pas parlé, ni à moi ni au président, de partir du PSG en janvier

Christophe Galtier évoque une "rumeur"

Une intervention avant la rencontre match, du jamais vu pour ce genre de sujet au Paris Saint-Germain sous QSI, même quand l'avenir de Neymar était très incertain. Le club a dans la foulée publié un article sur son site internet avec la reprise in extenso des déclarations de Luis Campos. Là aussi, c'est du jamais vu.

De son côté, l'entraîneur Christophe Galtier a tenté de désamorcé la bombe lors de la conférence de presse d'après-match, la prestation moyenne du club de la capitale passant au second plan. "Je ne sais rien. Je sais simplement qu'une rumeur est devenue une information, puis quasiment une déclaration__", a indiqué l'entraîneur parisien.. "Je n'ai rien vu de différent, je trouve ça surprenant que cela arrive avant un match important. Je n'ai jamais eu vent de discussions. Kylian a fait un match très rythmé, très intense. Il a donné une réponse par rapport à cette rumeur. Je ne crois pas que cette rumeur ait perturbé la préparation du match."

Kylian Mbappé n'a pas semblé perturbé par toute cette agitation. Auteur d'un bon match, et du but sur penalty, il en profité pour dépasser Edinson Cavani et devenir le buteur le plus prolifique du PSG en Ligue des champions avec 31 réalisations. Il a remporté le trophée d'homme du match. Il a enfin posté un message sur Instagram dans lequel il donne rendez-vous dimanche prochain, pour le classique contre l'Olympique de Marseille.

En tout cas si le club n'est pas encore au courant des envie d'ailleurs de son attaquant vedette, il n'aura qu'à ouvrir les journaux de mercredi. Kylian Mbappé est en Une de l'Equipe, qui lui consacre quatre pages, du Parisien et de la presse espagnole.