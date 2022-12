PSG : Mbappé, Neymar, Marquinhos et Hakimi dans le groupe pour affronter Strasbourg

Les 47.000 spectateurs attendus pour la rencontre PSG - Strasbourg doivent être heureux. Ceux ou celles qui ont reçu comme cadeau de Noël des places pour ce match vont sûrement voir sur la pelouse Kylian Mbappé et Neymar. Revenus il y a moins de huit jours à l'entraînement, les deux mondialistes sont attendus pour jouer quelques minutes au minimum face à l'avant dernier de Ligue 1.

Autres joueurs présents dans cette liste ayant jouer la Coupe du Monde : Achraf Hakimi, Danilo, Carlos Soler, Pablo Sarabia, Marquinhos, Keylo Navas et Vitinha. À noter que de nombreux jeunes sont dans le groupe parisien pour ce match face à Strasbourg : Gharbi, Housni ou encore Zaïre-Emery pourraient jouer quelques minutes face aux Alsaciens.

Trois absents et un retour

Un peu plus tôt dans la matinée, le PSG a annoncé trois forfaits pour ce match. Presnel kimpembe est annoncé absent pour quatre semaines à cause d'un problème au tendon d'achille, Nuno Mendes ne devrait pas revenir avant deux semaines (ischio-jambier), enfin Renato Sanches lui souffre d'une contusion et reviendra fin de semaine à l'entraînement. Entraînement collectif auquel Timothée Pembélé va de nouveau participer à partir du lundi 2 janvier. Le latéral droit a disparu des radars depuis sa rupture des ligaments croisés d'un genou. Le joueur de 20 ans a mis un peu moins de huit mois à revenir.