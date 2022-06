PSG : Mbappé noue un partenariat avec la prestigieuse Ligue américaine de basket, la NBA

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé main dans la main avec la NBA. Via sa nouvelle société de production, le Bondynois va produire du contenu avec la ligue de Basket la plus puissante du monde.

Le monde du ballon rond ne lui suffit plus. Kylian Mbappé, qui vient de prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain, diversifie ses activités. Le joueur de 23 ans, qui vient de créer sa société de production "Zebra Valley", a officialisé un partenariat "pluriannuel" avec la NBA, la Ligue de basket américaine, "autour de la création de contenu afin de mobiliser les fans du monde entier".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de la NBA pour favoriser le dialogue entre les communautés mondiales et rendre les conversations culturelles plus pertinentes", a déclaré le kid de Bondy via un communiqué de presse. Zebra Valley, sa nouvelle société de production, basée aux Etats-Unis, a été créée dans le but de produire des productions scénarisées et non-scénarisées ainsi que des formats animés autour du sport, de la musique, de la culture ou encore des jeux vidéos.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Le buteur du PSG a assisté jeudi à New York à la Draft NBA, la bourse annuelle où les franchises NBA recrutent les meilleurs joueurs universitaires et espoirs mondiaux.