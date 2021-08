PSG : Mbappé parti pour rester ?

À un peu plus de 24 heures de la fin du mercato, le dossier d'un possible transfert de Kylian Mbappé vers le Real Madrid prend de plus en plus de plomb dans l'aile. Paris n'a toujours pas reçu une offre intéressante à ses yeux. L'attaquant va sûrement rester une saison supplémentaire au PSG.