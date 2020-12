PSG : Mbappé probablement pas titulaire contre Lille

Kylian Mbappé a joué 90 minutes contre le FC Lorient, mercredi soir, au Parc des Princes. Cela pouvait paraître étonnant, alors que l'attaquant du PSG avait été limité à "25 minutes de jeu" par les médecins du club contre Lyon, selon les dires de Thomas Tuchel. Cela paraît encore plus étonnant maintenant qu'on sait que l'international Français sera limité au niveau de son temps de jeu demain (dimanche), dans un match au sommet du championnat, face au leader lillois.

Kylian Mbappé s'est en effet entraîné à part du groupe et il est fort probable qu'il ne soit pas titulaire contre Lille. Déjà, le PSG est privé de Neymar, Icardi et Sarabia dans le secteur offensif. Cela signifie sans doute que Kean et Di Maria (remplaçant depuis plusieurs matchs) vont débuter la rencontre sur le front de l'attaque pour Paris, comme cela avait été le cas face à Montpellier (victoire 3-1). Cela pourrait aussi forcer Thomas Tuchel à reconduire son schéma en 5-3-2, faute d'attaquants, sauf s'il décide de faire glisser Rafael en attaque (possible), de titulariser Draxler (moins probable, de retour de blessure) ou de titulariser un titi (Fadiga, Ruiz).

Cette dernière option semble peu probable, Tuchel ayant déclaré récemment qu'il ne souhaitait pas mettre la pression sur ses jeunes. Mais devant l'avalanche de blessés (Danilo, Bernat, Diallo, sont également absents), l'entraîneur parisien n'aura probablement que peu d'options à sa disposition s'il souhaite voir évoluer 11 joueurs en pleine possession de leurs moyens, à haute intensité, en même temps sur le terrain. Contre le leader du championnat (un point d'avance sur Paris), le PSG va devoir trouver des ressources insoupçonnées pour accrocher un résultat.