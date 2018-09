Paris, France

La sanction est tombée mercredi soir. La commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP) a tranché. Le joueur du PSG, Kylian Mbappé, devra purger trois matches de suspension ferme.

Mbappé avait reçu un carton rouge à Nîmes en L1 samedi. Il avait été exclu pour s'être fait justice lui-même après un vilain geste d'un adversaire.

Le joueur de 19 ans, champion du Monde, ne jouera pas contre Saint-Etienne au Parc des Princes le 14 septembre, il n'ira pas à Rennes le 23 septembre et sera absent pour le match contre Reims le 26 septembre.

Le seul match que Mbappé est certain de jouer entre temps, c'est le choc contre Liverpool le 18 septembre en Ligue des champions. Cette compétition relève de l'autorité de l'UEFA et non de la LFP.