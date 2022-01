PSG : Mbappé touché aux adducteurs

Le PSG privé de Kylian Mbappé dimanche contre le Stade de Reims? Le meilleur buteur du club de la capitale cette saison en Ligue 1 (10 buts en 19 matches joués) n'était pas présent à l'entraînement collectif ce mercredi. Le club, via un communiqué médical, indique que le natif de Bondy souffre "d'une douleur à l'adducteur gauche", ajoutant: "un point sera fait vendredi pour juger de l'évolution."

Pour l'heure Kylian Mbappé n'a loupé cette saison qu'un seul match de championnat sur blessure, contre Lille le 29 octobre pour une infection ORL. L'autre match manqué, c'était face à Lorient le 22 décembre dernier, pour accumulation de cartons jaunes.

Messi de retour dans le groupe

Une ligne d'attaque qui devrait toutefois retrouver un autre élément, et pas n'importe lequel: Lionel Messi. L'Argentin, positif au Covid, a loupé deux rencontres face à Lyon et contre Brest. La Pulga a repris l'entraînement collectif et devrait postuler pour une place dans le groupe. Idem pour le gardien de but Keylor Navas, testé négatif au Covid.

Georginio Wijnaldum poursuit sa récupération après son entorse de la cheville gauche, retour prévu dans au moins trois semaines. Quant à Neymar, "il poursuit son entraînement individuel" indique le PSG qui prévoit un retour à la course la semaine prochaine.