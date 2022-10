PSG : Mbappé souhaite quitter le club au mercato d'hiver

L'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé fait marche arrière. Après avoir prolongé son bail jusqu'en juin 2025 alors que le Real Madrid lui faisait ardemment la cour, le "Kid de Bondy" souhaite désormais quitter le club de la capitale au plus vite, information du Parisien-Aujourd'hui En France, que France Bleu Paris confirme.

"On s'est trompés, et moi le premier", a-t-il dit en substance à ses proches, confirme une source.

Du mercato décevant au "pivotgang"

Des signes étaient visibles depuis le début de la saison. De sa bouderie inexpliquée - inexplicable - contre Montpellier, pour sa première au Parc des Princes après sa prolongation, en passant plus récemment par la polémique du "#pivotgang" , Mbappé appréciant guère de jouer dans un rôle axial, le champion du monde 2018 traine son spleen sous les couleurs rouge et bleu. Ce dernier estime qu'il y a eu méprise sur la marchandise, que le projet actuel ne correspondrait pas à celui qu'on lui a vendu cet été.

Un projet qui devait un inclure un attaquant axial, de classe mondiale. Christophe Galtier, l'entraîneur parisien, a lui-même évoqué le sujet lundi en conférence de presse d'avant-match. "On cherchait un autre attaquant qui pouvait permettre de se retrouver avec deux véritables attaquants, peu importe le système, afin de permettre à Kylian d'évoluer le plus souvent dans sa zone préférentielle. Ce joueur n'est pas arrivé, on n'a pas réussi à le faire."

De quoi agacer Mbappé. "On lui a vendu un autre projet, où il était le seul leader__", ajoute cette même source, en faisant référence aux relations ombrageuses avec Neymar.

Sous contrat jusqu'en juin 2025

Si cette information est un séisme pour la planète football et que la presse espagnole en fait déjà sa Une, Kylian Mbappé est toujours sous contrat avec le club de la capitale jusqu'en juin 2025. Et selon le CIES, sa valeur est estimée à près de 200 millions d'euros. Le Real Madrid serait encore à l'affût, mais selon le quotidien ibérique Marca, le PSG qui entretient des relations très froides avec le club merengue, bloquerait ce départ et ouvrirait plutôt la porte du côté de Liverpool. Contacté, le Paris Saint-Germain n'a pas répondu à nos sollicitations.