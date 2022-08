PSG : après l'arrivée de Renato Sanches, Christophe Galtier espère encore trois recrues

Après les conférences de presse aseptisés de Mauricio Pochettino, les journalistes qui suivent le PSG sont entrain de découvrir le "style Galtier" lors des points presse. Le nouvel entraîneur parisien a la réputation d'être réfléchi mais direct dans ses réponses. Ce jeudi à la question "dans un marché des transferts idéal, combien de joueurs souhaitez-vous ? ", le technicien a été franc et direct :

Trois, j'espère trois recrues. Après, il y a la difficulté du mercato, c'est difficile. Le président et Luis Campos travaillent énormément là-dessus. On n'est pas là non plus pour empiler des joueurs. Je veux un certain nombre de joueurs dans mon effectif, des joueurs qui soient très proches en termes de niveau pour être performants tout au long de la saison et créer aussi une saine concurrence. Mais est-ce que ces trois joueurs vont arriver rapidement, plus tard ou pas du tout ? Je ne sais pas. Je sais que le club met tout en oeuvre pour avoir un effectif très compétitif.