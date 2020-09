PSG - Neymar risque jusqu'à 7 matchs de suspension

Le PSG va sûrement payer très cher les trois cartons rouges de Neymar, Kurzawa et Paredes lors du classique PSG - OM (0-1). La commission de discipline de la ligue de football va se réunir mercredi pour examiner le rapport de cette rencontre nauséabonde.

On va appeler ça la double, voir la triple peine pour le PSG. Après la défaite dans le classique (0-1 pour l'OM) et l'attitude très limite d'une partie de son équipe sur le terrain en fin de match, le club de la capitale risque de payer très cher les 3 cartons rouges de Neymar, Paredes et Kurzawa mais aussi l'attitude de Di Maria contre un marseillais (crachat contre Gonzalez).

Mercredi, la commission de discipline examine les cartons rouges

Ce lundi matin, la ligue de football professionnelle a reçu le rapport du délégué de ce PSG - OM. La rencontre a été houleuse, elle s'est terminée par une bagarre générale et une pluie de cartons : 5 rouges, 12 c jaunes. Dans cette bouillie de football, le PSG ne sort pas grandit avec 5 cartons jaunes et 3 cartons rouges.

Dans ce rapport, il est indiqué que Neymar et Kurzawa ont été expulsé pour acte de brutalité. Selon le barème disciplinaire de la FFF (Fédération française de football) utilisé comme référence pour la Ligue 1, le joueur peut écoper jusqu'à 7 matchs de suspension si l'acte de brutalité est effectué hors action de jeu. De son côté Paredes a pris un deuxième carton jaune en fin de match, d'où son carton rouge. Mais au vu de l'attitude générale de l'argentin en fin de rencontre, il y a peu de chance qu'il sorte avec un seul match de suspension.

Di Maria dans le viseur...

Outre les 3 cartons rouges, le PSG pourrait voir Angel Di Maria lui aussi se faire sanctionner. L'Argentin a craché au visage de Alvaro Gonzalez (vu à la vidéo). Si la commission de discipline instruit ces faits, Di Maria pourrait être sanctionné jusqu'à 6 matchs de suspension. De son côte, le Marseillais Gonzalez est aussi dans l'oeil du cyclone. Neymar l'accuse depuis hier soir de propos raciste pendant le match. Si c'est avéré, la sanction pourrait être de 10 matchs maximum pour le joueur de l'OM.