PSG : Messi est attendu à l'entraînement "le 2 ou 3 janvier"

Lionel Messi, vainqueur de la Coupe du monde avec l'Argentine il y a neuf jours, sera de retour à l'entraînement avec le Paris SG, "le 2 ou le 3 janvier", a annoncé son entraîneur Christophe Galtier.

"Leo a fait un très grand mondial"

"Leo (Messi) a fait un très grand mondial, de par sa victoire. Il a dû rentrer en Argentine pour les célébrations, et on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier", a indiqué Galtier en conférence de presse à la veille du match de reprise du PSG en L1 face à Strasbourg. "Il va venir nous rejoindre soit le 2 soit le 3 (janvier), pour pouvoir reprendre la compétition avec nous", a-t-il précisé. "Il aura eu entre treize et quatorze jours de récupération."

L'Argentin, double buteur en finale du Mondial le 18 décembre face à la France, ne rejouera donc pas au plus tôt avec le PSG en Ligue 1 avant la réception d'Angers lors de la 18e journée.

Kylian Mbappé et Neymar dans le groupe pour Strasbourg

On ne sait pas si Lionel Messi va jeter un oeil sur la rencontre entre le PSG et Strasbourg de ce mercredi mais si jamais il pourrait voir à l'oeuvre Kylian Mbappé. Tout comme Neymar, le kid de Bondy a été retenu pour ce match et il pourrait même être titulaire, après avoir déjà surpris en effectuant son retour à l'entraînement trois jours seulement après la finale de la Coupe du monde.

"On a fait en sorte de gérer au cas par cas", a révélé Galtier. "Après avoir échangé avec lui, Kylian a souhaité nous rejoindre assez rapidement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas, à la fois pour (Achraf) Hakimi et Kylian (Mbappé), un moment où ils vont devoir récupérer, pas spécialement sur le plan physique mais sur le plan mental."

Le Paris Saint-Germain reçoit Strasbourg mercredi (21h00) lors de la 16e journée de Ligue 1. Cette rencontre est à suivre en intégralité sur France Bleu Paris.

Avec AFP