PSG : "Messi n'a pas eu le respect qu'il méritait en France", estime Kylian Mbappé

Après le courrier au PSG, après le communiqué à l'AFP, voici l'interview au média étranger pour Kylian Mbappé. L'attaquant international est le maître du temps dans son bras de fer avec son club. Lundi, il a signifié par courrier au Paris-Saint-Germain qu'il n'activerait pas son option de prolongation et qu'il partira en juin 2024. Mardi, il a expliqué par communiqué son choix et donc ce mercredi il s'est confié à la Gazzetta dello Sport.

"Heureux de rester la saison prochaine"

Dans cet entretien réalisé à l'occasion du rassemblement des Bleus à Clairefontaine, Kylian Mbappé affirme être "heureux" de "rester la saison prochaine" au Paris-SG, assurant ne pas avoir "demandé ni à être cédé, ni à aller au Real Madrid", dans un entretien publié mercredi par le quotidien italien la Gazzetta dello Sport .

"J'ai seulement confirmé ne pas vouloir activer l'année supplémentaire prévue dans le contrat. Avec le PSG, on n'a jamais discuté de prolongation, mais je suis heureux de rester ici la saison prochaine".

Mbappé, courtisé par le passé par le Real Madrid, a annoncé mardi à l'AFP n'avoir jamais discuté d'une prolongation avec son club, avec lequel il reste sous contrat jusqu'en 2024. Cette décision a rouvert tous les scénarios sur son avenir, dont une possible vente dès cet été, pour éviter un départ sans indemnités dans un an.

Le départ de Messi

Dans la suite de cette interview, l'attaquant fait un bilan de sa saison et de celle du PSG. Une saison 2022-23 ponctuée du titre de champion de France mais aussi d'une élimination en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le joueur de 24 ans admet qu'il y "avait des lacunes que, tôt ou tard, on allait finir par payer". "Il faut apprendre des erreurs de chaque saison, pour ne pas les répéter à chaque fois", estime-t-il.

Un attaquant qui ne digère pas non plus l'attitude des fans et observateurs du PSG sur le départ de Lionel Messi. "On parle potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du football. Ce n'est jamais une bonne nouvelle quand quelqu'un comme Messi part. Personnellement, je ne comprends pas très bien pourquoi tant de gens étaient si soulagés qu'il soit parti. On parle de Messi : il faut le respecter et au contraire il n'a pas eu le respect qu'il méritait en France. C'est dommage, mais c'est comme ça. On va devoir essayer de faire ce qu'on peut pour le remplacer", ajoute-t-il.

Le succès de Manchester City en Ligue des Champions

Pour terminer l'entretien, Kylian Mbappé évoque la Ligue des Champions et la victoire de Manchester City en finale samedi dernier face à l'Inter Milan (1-0) : "En tant que fan du Milan AC, il est difficile de parler en bien de l'Inter mais ils l'ont bien préparée cette finale et ont mis City en difficulté. La finale s'est joué sur des détails. Félicitations à City".

Et l'attaquant a ensuite enchaîné sur le fait de tirer peut être des leçons pour le PSG du succès des Citizens "tout le monde veut gagner la Ligue des Champions, mais il faut maintenir toujours le niveau d'exigence, sinon il y a toujours une équipe qui vous rappelle que rien n'est acquis. Peu de gens pensaient que l'Inter pouvait atteindre la finale et au contraire ils l'ont presque gagné. Donc il faut travailler bien pour être meilleur que les autres".