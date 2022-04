PSG : Messi, Neymar et Verratti de retour contre Lens

Le groupe du PSG s’est remplumé pour la réception de Lens. Le communiqué médical a confirmé que les joueurs absents contre Angers n'ont plus de bobos et postulent dans le groupe, samedi soir au Parc des Princes. Un match qui pourrait sacrer le Paris Saint-Germain pour la dixième fois de son histoire, égalant ainsi l'AS Saint-Etienne.

Neymar, Messi, Verratti et Kimpembe de retour

Leo Messi, Marco Verratti et Presnel Kimpembe qui ont participé au dernier entraînement collectif, sont donc aptes. Neymar, qui était lui suspendu contre le SCO, doit aussi figurer dans le groupe.

Edouard Michut suspendu

Côté absents, Edouard Michut, expulsé à Angers, a été suspendu un match par la commission de discipline, il manquera donc la réception lensoise samedi soir. Et le PSG ne pourra pas compter non plus sur Abdou Diallo qui va prochainement reprendre l'entraînement collectif après "’une lésion des adducteurs et des douleurs au genou droit", précise le communiqué médical du club. Leandro Paredes, Julian Draxler et Mauro Icardi sont également absents et forfait jusqu'à la fin de la saison.