Le PSG joue mercredi à Angers pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Cette rencontre, qui pourrait valider le titre de champion de France, va se jouer sans trois cadres importants du PSG : Messi, Verratti et Kimpembe. Les trois sont blessés et donc forfaits pour affronter le 14e de L1.

PSG : Messi, Verratti et Kimpembe forfaits pour le match à Angers

La star du Paris Saint-Germain Lionel Messi souffre du tendon d'Achille gauche et ne pourra pas jouer à Angers mercredi lors de la 33e journée de Ligue 1, et c'est le cas aussi du milieu Marco Verratti et du défenseur Presnel Kimpembe, a annoncé ce jour le club parisien.

L'Argentin souffre d'une "inflammation du tendon d'Achille gauche", précise le PSG, ajoutant qu'un point serait fait dans les 48 heures. Le milieu italien a reçu, lui, un coup au genou gauche et "sa situation sera évaluée dans les 48 heures" également, a spécifié le PSG dans un communiqué. Même délai pour l'international français Kimpembe, qui ressent "une douleur au genou droit". Ces absences s'ajoutent à celle de l'attaquant brésilien Neymar, suspendu. Le milieu espagnol Ander Herrera (ischios-jambiers) doit reprendre l'entraînement jeudi. Le milieu allemand Julian Draxler (ménisque) et le milieu argentin Leandro Paredes (pubalgie) poursuivent les soins après leurs opérations chirurgicales respectives.

Avec AFP

Angers - PSG, match à suivre sur France Bleu Paris dès 20h30 ce mercredi.